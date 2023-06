Droga in cambio di un paio di scarpe, ma lo spacciatore l'attira in un palazzo abbandonato e la violenta

Attirata dallo spacciatore in un palazzo abbandonato e violentata. La vicenda è finita in aula, davanti ai giudici del I Collegio del Tribunale penale di Perugia.

L’imputato, un 35enne marocchino difeso dall’avvocato Vincenzo Bochicchio, deve rispondere dell’accusa all’articolo 609 bis del Codice penale per avere “mediante violenza” costretto una donna “a subire atti sessuali contro la sua volontà”.

Secondo l’accusa l’uomo “dopo averla attirata all’interno dell’edificio abbandonato all’apparente fine di dare seguito alla proposta della donna di cederle una dose di eroina dietro dazione di un paio di scarpe”, si sarebbe spogliato “chiedendole un rapporto sessuale e, al secco rifiuto della donna”, l’avrebbe dapprima bloccata con forza, stringendole i polsi, per poi scaraventarla su un materasso abbandonato e “togliendole pantaloni e slip e lacerandole il collo della maglietta”, le avrebbe tappato la bocca per non farla urlare, abusandone.

La Procura di Perugia contesta all’imputato anche le aggravanti per aver commesso “il fatto con abuso di ospitalità”, in un luogo isolato e di notte, in danno di “persona in evidente condizione di inferiorità psicofisica anche in ragione del suo stato di tossicodipendenza”.

La vittima si è costituita parte civile tramite l’avvocato Marco Marmottini. I fatti contestati sarebbero avvenuti a Perugia il 18 ottobre del 2017.