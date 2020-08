Nudo al parco pubblico, molesta due donne e fugge: identificato, denunciato e multato

Nudo ai giardini del Cassero di Città di Castello, molesta due donne, ma viene identificato dalla Polizia.

L'uomo, un 46enne italiano, è stato idientificato dagli agenti del Commissariato di Città di Castello, diretto dal vice questore Michele Santoro, dopo la denuncia fatta da due donne che, quel pomeriggio di fine lugliol si trovavano ai giardini del Cassero ed erano state molestate.

Secondo la denuncia, l'uomo avrebbe commesso atti osceni di fronte alle due donne, per poi alontanarsi.

Gli accertamenti della Polizia avevano permesso di risalire all'uomo, con precedenti di polizia alle spalle, e denunciarlo per molestie e multarlo per atti osceni in luogo pubblico che prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria fino a 30.000 euro.