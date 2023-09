Imbottigliato in galleria sul raccordo ha un attacco di panico: sottoposto al test anti droga e convocato dalla commissione medica

Rimane imbottigliata nel raccordo Perugia-Bettolle e ha un attacco di panico. Soccorso, si ritrova sottoposta al test per scoprire l’uso di sostanze stupefacenti e rimandata alla commissione medica per certificare che è in grado di guidare.

È quanto successo a un automobilista che stava affrontando un periodo molto faticoso e stressante, sia a livello lavorativo sia personale, quando pochi giorni fa si è trovato bloccato sul raccordo a causa dei lavori stradali.

Fermo in galleria, avanzando di pochi metri ogni tanto, ha sentito crescere dentro di sé una strana sensazione, un malessere che ha pervaso la mente e il fisico. Lentamente ha guadagnato l’uscita dalla galleria e una piazzola di sosta, dove si è fermato, chiamando il 118.

Il personale sanitario ha raggiunto l’automobilista e mentre effettuavano il soccorso l’hanno tempestato di domande, chiedendo se avesse assunto droghe. E una volta portato in ospedale l’automobilista è stato sottoposto al test per valutare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

Passato qualche giorno l’automobilista pensava che la cosa fosse finita lì. La sorpresa è arrivata con la posta, una mattina di qualche giorno dopo: l’invito a sottoporsi a una visita psichiatrica, presso la commissione medica, per la valutazione della sua capacità di guidare e di avere la patente.

All’automobilista non è rimasto altro da fare se non rivolgersi all’avvocato Annalisa Rosi Cappellani per districare la sua situazione.