Professori "assenteisti" ai consigli, l'Università di Perugia avvia il recupero degli incentivi-premio

L’Università degli Studi di Perugia ha deciso di recuperare gli incentivi pagati ad alcuni professori, previsti dalla legge 240 del 2010. Per molti di coloro che avevano presentato domanda e ricevuto il beneficio, infatti, la Guardia di finanza ha dimostrato che non ne avevano diritto in quanto non avevano partecipato al minimo di sedute dei consigli di dipartimento e di facoltà.

E anche il Tribunale amministrativo regionale, al quale si erano rivolti i professori per non restituire le somme percepite indebitamente, ha stabilito che ha ragione l’Università.

L’ateneo ha richiesto indietro le somme indebitamente percepite da alcuni professori “relativamente alle annualità 2011 e 2013”, una cifra che oscilla tra i 2mila e 3mila euro per ogni destinatario per ogni annualità. Secondo il bando tra i requisiti richiesti c’era la partecipazione “ad almeno il 50% delle sedute dei consigli di dipartimento e, limitatamente ai professori ordinari e associati, ad almeno il 60% delle sedute dei consigli di facoltà che si sono svolti nel triennio di riferimento”.

A seguito dei controlli Nucleo di Polizia Tributaria di Perugia, incrociando la dichiarazione dei docenti sulle presenze e i verbali, si è scoperto che non tutti avevano detto la verità. Da qui è partita l’azione di recupero delle somme attribuite. Tra le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà circa il possesso dei “requisiti gestionali minimi” sottoscritte dai partecipanti alla procedura di erogazione dell’incentivo e i verbali di consigli ermergevano delle discrasie, con presenze individuate tra il 45% e il 57%, quindi al di sotto della soglia minima.

I giudici amministrativi hanno dichiarato in parte inammissibili, in parte improcedibili e per la restante parte respinti, i ricorsi dei professori per bloccare le azioni di recupero delle somme.