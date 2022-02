L'ombra del mobbing nell'esclusione della studiosa dal dottorato, il Tar la riammette d'ufficio

L’ombra del mobbing nella decisione di escludere una dottoranda dal terzo anno del ciclo di studi.

Una dottoranda, assistita dall’avvocato Francesco Augusto De Matteis, ha portato l’Università di Perugia davanti al Tribunale amministrativo regionale per chiedere l’annullamento del decreto con il quale viene dichiarata decaduta dal proseguimento del dottorato di ricerca.

Il Collegio di docenti avrebbe deciso l’esclusione “… a stretto giro, mediante un confronto con la dottoranda … un approfondimento sui dati e sui modelli stimati e su tutti gli altri elementi utili alla valutazione in oggetto” e dopo aver verificato “entro il limite massimo di 3 mesi lo stato di avanzamento della tesi ai fini di poterne sciogliere le riserve circa la sua congruità rispetto al tempo a disposizione per il completamento del percorso di studio” e ritenendo che il lavoro della dottoranda non fosse soddisfacente.

Nella sentenza dei giudici amministrativi si ripercorre tutta la carriera accademica della dottoranda, dal primo anno al passaggio al secondo anno e l’ammissione “con riserva” al terzo anno del corso di dottorato con le seguenti motivazioni: “dall’insieme delle relazioni, dei prodotti di ricerca e delle interazioni con il tutor e i docenti, non è ad oggi stata presentata una soddisfacente formulazione del capitolo 1 della tesi. Non è inoltre stata presentata una chiara indicazione per lo svolgimento del secondo e del terzo capitolo della tesi. È quindi ritenuto necessario verificare entro il limite massimo di 3 mesi lo stato di avanzamento della tesi ai fini di poter sciogliere le riserve circa la sua congruità rispetto al tempo a disposizione per il completamento del percorso di studio”.

In questi anni la dottoranda, però, sostiene di aver vissuto alcuni problemi personali e anche di ricerca: la tutor che la seguiva ha lasciato, il nuovo docente chiamato a seguirla era stato nominato mentre lei era all’estero a seguire un periodo di mobilità e di “essere venuta a conoscenza della sua ammissione con riserva al terzo anno del corso di dottorato soltanto alla fine del mese di novembre del 2019 nel corso di una conversazione telefonica con il coordinatore del dottorato di ricerca”.

Il Collegio dei docenti ha sottolineato “di non essere a conoscenza della genesi dei primi due capitoli della tesi, essendo il suo intervento circoscritto al terzo capitolo, di cui è stato presentato in data odierna solo l’abstract” e che sarebbe stato necessario “un approfondimento sui dati e sui modelli stimati e su tutti gli altri elementi utili alla valutazione in oggetto” che avrebbe riguardato i primi due capitoli presentati, ma che “l’esito delle verifiche da lui effettuate sullo stato di avanzamento del lavoro, sulla base del materiale consegnato dalla studentessa e del colloquio, con riferimento particolare al capitolo 1. Il giudizio, sintetizzato anche in un report condiviso via e-mail prima della riunione col Collegio, pur non riscontrando elementi di plagio, è sostanzialmente negativo”; un altro docente sottolineava che “sulla base del materiale consegnato dalla studentessa e del colloquio, con riferimento particolare al capitolo 2. Il giudizio, alla luce delle evidenze riportate riguardanti il research design e la metodologia, pur non riscontrando elementi di plagio, è sostanzialmente negativo, in quanto il capitolo non ha le basi per essere sviluppato utilmente nella tesi”. Da qui l’esclusione.

La dottoranda ha contestato il fatto che “l’ammissione al terzo anno del corso di dottorato sarebbe stata illegittimamente delegata dal Collegio dei docenti ad un gruppo di tre docenti, ai cui giudizi il collegio si sarebbe poi acriticamente rimesso”, che del colloquio online non sia stato redatto un verbale, la parzialità dei giudizi espressi, di non essere mai stata informata della sua ammissione con riserva al terzo anno del corso né sui tempi e sulle modalità con cui avrebbe avuto luogo la verifica decisa dal Collegio dei docenti e, infine, di aver usufruito di due periodi di aspettativa per malattia (per 185 giorni) che non sono stati presi in considerazione, se non in forma ridotta con la concessione di 3 mesi di tempo per produrre parte della tesi. Tra i motivi aggiunti, infine, la dottoranda ha anche riferito “che dagli scritti dell’Amministrazione resistente emergerebbe che i ‘veri motivi’ del provvedimento impugnato potrebbero essere altri (clima non favorevole nei confronti della ricorrente; sua supposta ‘inadeguatezza psicologica’)”.

Secondo i giudici amministrativi l’Università non può andare contro il suo stesso regolamento di Ateneo, laddove stabilisce che “q]ualora un dottorando abbia usufruito, anche cumulativamente, di periodi di sospensione dell’iscrizione al Corso superiori a 6 mesi, sarà d’ufficio inserito nel ciclo formativo immediatamente successivo”. Recuperando il tempo perso nell’anno seguente. E la sospensione dell’iscrizione al corso del dottorato si è protratta per oltre sei mesi.

Di conseguenza la dottoranda “non poteva essere sottoposta alla valutazione dello stato di avanzamento della ricerca ai fini dello scioglimento della riserva relativa all’ammissione al terzo anno di corso formulata dal Collegio dei docenti”, ma inserita all’anno successivo. Tutto il resto non conta e i giudici del Tar hanno riammesso la dottoranda all’ultimo anno di studio e ricerca, condannando l’Università al pagamento delle spese processuali.