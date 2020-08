Provincia, all'asta alcuni mezzi da lavoro non più utilizzati: c'è tempo fino al primo settembre

Anche la Provincia di Perugia, dopo le Asl, metterà all'asta alcuni mezzi di lavoro con le relative attrezzature, Le buste verranno aperte il prossimo 1 settembre 2020 alle ore 10 alla sede della Provincia di Perugia via Palermo 21 al 4° piano. Ecco i mezzi messi all'asta dalla Provincia:

1 Fiat Hitachi FE - immatricolato 1987 - prezzo di partenza 1.440,00

2 Hitachi motopala ABN 391 - immatricolato 2008 - 1.584,00

3 Rossi motopala - immatricolato 1990 - 382,00

4 Fiat 180.26 con gru - immatricolato 1983 - 842,00

5 Fiat 159.20 - immatricolato 1983 - 576,00

6 Fiat 145.17 - immatricola 1986 - 432,00

7 Vomere sgombroneve

MOD: Y6.ARS ASSALONI - 2.800,00

CONDIZIONI GENERALI - L’asta si svolgerà per mezzo di offerta segreta da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nell'avviso. L’assegnazione avverrà per ciascun lotto sulla base del miglior prezzo offerto. Il valore a base d’asta sopraindicato è soggetto ad offerte solo in aumento, non saranno prese in considerazione offerte inferiori all’importo a base d’asta e non sono accettate offerte condizionate. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso di offerte di pari importo sarà effettuata estrazione a sorte. Per visionare i mezzi in alienazione si può contattare fino all’ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte il Sig. Pansanella Moreno cell. 3356513720.

Tutti i particolari: clicca qui