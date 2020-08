Letti, televisori e divani, all'asta l'intero mobilio di un hotel abbandonato dopo il fallimento

Un hotel intero in vendita, una villetta e una serie di tavoli e sedie all’asta. Sono i lotti che verranno messi all’incanto dall’Istituto vendite giudiziarie di Perugia nelle prossime settimane.

In vendita “a corpo e lotto unico” vanno arredamenti e suppellettili contenuti in circa 135 camere di hotel (letti, comodini, materassi, mobilio vario, scrivanie, televisori tubo catodico, reti) e uffici vari, non oggetto di esecuzione abbandonati nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare del Tribunale di Spoleto in località Matigge di Trevi.

I beni sono visionabili solo ed esclusivamente il giorno 07 settembre 2020 dalle ore 10 alle ore 13. Aggiudicazione diretta online: www.vemitalia.com.

L’8 settembre va all’asta un appartamento diviso in due alloggi indipendenti in aderenza, facenti parte di un complesso immobiliare formato da 12 alloggi indipendenti distribuiti in due schiere a Castiglione del Lago, nei pressi della frazione Piana. L’unità immobiliare è dotata di un piccolo giardino pertinenziale e ha una superficie di 103 metri quadri. Prezzo base 44.250, offerta minima 33.187,50.

Al prezzo base di 10 euro a lotto, asta prevista l’11 settembre: 27 tavoli vari, 1 tavolo rotondo gamba centrale a 4 piedi e 126 sedie Tonnet, metallo e finta paglia di Vienna.