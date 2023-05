Avvicina e bacia due bambine: 59enne denunciato per violenza sessuale

Un cittadino albanese di 59 anni, con diversi precedenti, è stato denunciato dalla polizia di Assisi per violenza sessuale. L'uomo, secondo la ricostruzione della Questura di Perugia, durante il Calendimaggio ha avvicinato e baciato due bambine. I genitori si sono riservati di presentare querela.

“Nella Festa della Primavera e dell’Amore nessuno può permettersi licenze violente - scrive il presidente del Calendimaggio - . Questo non è, non è stato e non sarà mai il nostro Calendimaggio, grazie alle forze di polizia per la pronta e rasserenante vigilanza e alle piccole partaiole coinvolte e alle loro famiglie per l’altrettanto pronta e civilissima denuncia".