Assisi, trovato morto in auto davanti a San Damiano: si indaga per omicidio

Indaga per omicidio la Procura di Perugia in relazione alla morte di un 52enne tedesco senza fissa dimora, trovato morto in auto nel parcheggio nei pressi di San Damiano, ad Assisi.

Il corpo dell'uomo, nella vettura con le portiere chiuse, è stato notato lo scorso venerdì da un passante che ha subito dato l'allarme.

Lo straniero è stato rinvenuto con una lama conficcata nell'addome. Un gesto volontario, secondo gli inquirenti, all'esito degli accertamenti eseguiti e vista l'assenza di segni che possano condurre su altre piste. Ma, come atto dovuto, la Procura ipotizza il reato più grave in attesa che autopsia ed esami tossicologici confermino la prima ricostruzione.

Allo stesso modo, gli investigatori lavorano per ricostruire le ultime ore del 52enne e gli eventuali contatti. Giovedì l'autopsia.