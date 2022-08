Assisi, tabaccaio non versa allo Stato le giocate del Lotto di due settimana: condannato

Tabaccaio trattiene i proventi delle giocate del Lotto per due settimane e la Corte dei conti lo condanna a risarcire l’Agenzia delle dogane.

La Procura contabile umbra ha portato in giudizio il titolare di una tabaccheria-ricevitoria nell’Assisano “per aver omesso il versamento alla società Lottoitalia S.r.l, nelle settimane contabili del 2 febbraio 2021 e 9 febbraio 2021, del saldo a debito dei proventi” per un presunto danno erariale di 5.441,82 euro in quanto “il concessionario di una ricevitoria del lotto è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza agente contabile” ed è tenuto al “versamento di quanto raccolto dal gioco del lotto”.

Secondo l’accusa il titolare della ricevitoria “non ha provveduto a corrispondere la somma di 5.441,82 euro, relativa alle settimane contabili del 2 febbraio 2021 e 9 febbraio 2021”, ma la cifra che dovrebbe allo Stato è inferiore, in quanto si + già provveduto ad incamerare la cauzione di 2.836,00 euro.

I giudici contabili hanno ritenuto valida la ricostruzione della Procura ed emesso la condanna al “risarcimento del danno di 2.605,82 a favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” e al pagamento delle spese processuali.