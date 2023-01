Assisi, inseguimento nella notte per fermare auto sospetta: arrestato 23enne con carico di hashish

Arrestato un 24enne ad Assisi per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Era in possesso di un involucro di cellophane con 64 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 100 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Questa mattina si è svolto il giudizio per direttissima dove è stato convalidato l’arresto. La scorsa notte, nel corso dei servizi di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi hanno arrestato un cittadino italiano di origini magrebine – classe 1999 – per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Erano circa l’una di notte quando la Polizia ha notato, nei pressi di un noto esercizio pubblico di Assisi, un veicolo sospetto. Il conducente, alla vista della pattuglia, ha accelerato repentinamente tentando di eludere il controllo dei poliziotti e di darsi alla fuga. Ma dopo un breve inseguimento il fuggitivo è stato bloccato e dalla perquisizione dell'auto è uscito fuori tutto il kit dello spaccio.