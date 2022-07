Resta ferita lungo il sentiero: escursionista portata in ospedale in elicottero

Soccorsi in azione lungo il sentiero che da Assisi porta al Monte Subasio. L'allarme è scattato poco le 10.30 di lunedì 25 luglio e due squadre del Sasu, il Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria, sono intervenute per aiutare una donna. In azione anche l'elisoccorso. L'escursionista è stata localizzata e raggiunta dai soccorritori del Sasu. La donna, dopo le prime cure, è stata portata fino all'elicottero e trasportata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.