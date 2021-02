Covid, un anno fa ad Assisi si registrava il primo caso. Il sindaco invia targa agli operatori sanitari

L'emozione dei camici bianchi: "In un momento difficile come questo è bello sentire la vicinanza delle istituzioni e della cittadinanza"

Un anno fa il sindaco di Assisi Stefania Proietti, riceveva la comunicazione ufficiale, del primo cittadino contagiato da coronavirus. Da quel giorno si è messa in campo una task-force comunale e sanitaria che purtroppo, neanche 12 mesi dopo, si è mai fermata anzi è cresciuta di giorno in giorno. Da quel primo caso il Comune ha iniziato una forte collaborazione con le autorità sanitarie. Ora è il tempo di dire grazie, per questo la Proietti ha voluto omaggiare di una targa il personale dell'Ospedale di Assisi: "La gratitudine - si legge - è un sentimento che ogni persona esprime quando riceve un aiuto, ma è anche un dovere morale ed istituzionale. Grazie ai medici, agli infermieri, al personale, a tutti coloro che si sono spesi per aver reso il servizio, un ricordo perenne alla lotta al Covid 19. Per la comunità Assisana, Stefania Proietti, sindaco di Assisi"

La dottoressa Teresa Tedesco, direttore medico dell'ospedale di Assisi, a sua volta ha ringraziato pubblicamente il primo cittadino e tutta la comunità assisana: "In un momento difficile come questo è bello sentire la vicinanza delle istituzioni e della cittadinanza. Questi attestati di stima scaldano il cuore di medici, infermieri e di tutti gli operatori sanitari. Per questo ci tengo a ringraziare, in particolar modo, il sindaco Proietti e la comunità assisana a nome mio, del personale dell’ospedale e della direzione dell’Usl Umbria 1". In un anno ad Assisi sono rimasti contagiati qualcosa come 1728 persone, di cui 1394 guariti, 31 i decessi e gli attuali positivi (numero ancora molto alto) sono 303.