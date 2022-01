Covid, riorganizzazione ospedali. Il sindaco Proietti contro la Tesei: "Penalizzata Assisi. Ci organizzeremo non staremo zitti"

E' scontro duro tra il Comune di Assisi e la Giunta regionale dell'Umbria sulla riorganizzazione post-covid degli ospedali per arginare la forte nuovo ondata di pandemia imposta dalla variante Omicron. Nella distribuzione di personale e chiusura dei servizi anche l'ospedale di Assisi è coinvolto. Una decisione che l’amministrazione comunale ha ritenuto gravissima dato che determina la chirurgia dell’ospedale di Assisi.

“Una scelta scellerata e assurda – affermano il sindaco Stefania Proietti e l’assessore ai servizi socio-sanitari Massimo Paggi – che certifica l’obiettivo di impoverire ulteriormente l’ospedale di Assisi e la mancanza di una politica sanitaria favorevole agli interessi dei cittadini. Il presidio di Assisi serve una popolazione di oltre 60 mila persone oltre l’enorme afflusso di turisti che ogni anno affollano la città. La sanità come è noto è di competenza regionale e ancora una volta la Regione si sta dimostrando incapace non solo di gestire l’emergenza ma anche tenace nel perseguire la missione di depauperare l’offerta sanitaria nel nostro distretto”.

E ancora: "La sanità è un diritto fondamentale e deve essere garantito ai tutti i cittadini, non possono esistere cittadini di serie A di serie B. Ci organizzeremo per far sentire la nostra voce, l’amministrazione comunale e la gente, chiedendo con forza di non depotenziare il nostro ospedale, di garantire tutti i servizi e di mostrare attenzione anche verso la struttura che

rischia di diventare fatiscente”. Dalle proteste si passerà ai fatti: si parla di manifestazioni e raccolta firme nell'immediato per fare pressioni sulla Regione. Sta di fatto però che il picco della pandemia è previsto per fine mese e per quanto i vaccini stanno facendo effetto sale il numero dei ricoverati.