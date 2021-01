Assisi, al via i lavori all'acquedotto: previsti nuovi allacci di case a Santa Maria degli Angeli

Il 25 gennaio, inizieranno i lavori per la realizzazione dell’acquedotto finalizzati al collegamento dell’allaccio nelle abitazioni ubicate a Santa Maria degli Angeli, lungo via Valecchie. Finalmente i residenti di quella zona potranno collegarsi all’acquedotto e usufruire di un servizio fondamentale per la vita quotidiana. Questo tipo di intervento rientra nel programma voluto dall’amministrazione comunale e approvato dall’Auri ed effettuato da Umbra Acque.

Per permettere il regolare svolgimento dei lavori sarà indispensabile istituire il divieto di transito a tutti i veicoli, esclusi quelli dei residenti, in via Valecchie nel tratto di strada che va dall’intersezione con via Francesca all’intersezione con via Alfredo Panzini. “Si tratta di un’opera di notevole importanza per la comunità di quell’area – ha detto il sindaco Stefania Proietti – e, come promesso nella nostra agenda, l’impegno assunto viene rispettato e questo intervento rientra nelle priorità dettate dall’amministrazione a Umbra Acque”.