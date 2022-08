Dimentica il portafoglio sul bancone del bar con i soldi per i regali ai nipoti, un cliente lo fa sparire

La colazione al bar gli era costata cara. Il portafoglio con dentro 500 euro, destinati a regali per nipoti, era scomparso dal bancone dove lo aveva appoggiato per pagare. Dimentficalo lì però, distratto dal vassoio che doveva prendere per portare il caffè alla moglie.

Una volta scoperto che il portafoglio era sparito, l'anziano ha chiesto aiuto ai carabinieri, sporgendo denuncia per il furto appena avvenuto nel locale di Santa Maria degli Angeli. I militari dell'Arma, analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza, hanno ricostruito l'accaduto e identificato il presunto responsabile. In pratica, dai filmati è emerso che un avventore del bar, trovando il portafoglio, lo aveva fatto scivolare nel suo borsello e si era allontamanto. Il presunto ladro, come detto, è stato denunciato a piede libero.