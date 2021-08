Assisi, assalto all'ufficio postale: rapinatori in fuga con 40mila euro

E' successo sabato a Palazzo: personale chiuso in bagno

Assalto all'uffico postale, rapinatori in fuga con il bottino. E' successo sabato 28 agosto a Palazzo di Assisi, poco dopo l'orario di chiusura. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, che indagano sul colpo, i malviventi sarebbero entrati da una porta di servizio, sfondata con un piede di porco, e avrebbero rinchiuso in bagno il personale. Poi la fuga con circa 40mila euro in sella a uno scooter.

L'assalto si è consumato in pochi minuti. Al vaglio le telecamere di sicurezza dell'ufficio postale e delle vie limitrofe.

A riportare la notizia i quotidiani dell'Umbria.