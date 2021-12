Assisi, assalto in banca: dipendenti minacciati, rapinatori in fuga con il bottino

Hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare i soldi delle casse. Un bottino in via di quantificazione da parte dei carabinieri di Assisi che indagano sulla rapina messa a segno oggi pomeriggio, intorno alle 17, alla filiale di Banco Desio di Santa Maria degli Angeli.

Il colpo è avvenuto quando nella filiale non c’erano clienti, illesi i dipendenti minacciati.

Si indaga su episodi simili nella zona e non solo, elementi utili potrebbero arrivare dalle telecamere di sicurezza.