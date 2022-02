Assisi, investito sulle strisce pedonali mentre va a scuola: ragazzo finisce in ospedale

Investito da un'auto mentre va a scuola. E' successo ad Assisi, lungo viale Patrono d'Italia, nella mattinata del 15 febbraio. Il ragazzo, travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali, è stato subito soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni.

I carabinieri di Assisi, intervenuti sul posto, hanno ritirato la patente e multato il conducente dell'auto, un pensionato residente a Bastia Umbra.

Posti di blocco e controlli, pioggia di multe

Nel corso dei controlli lungo le strade del territorio i carabinieri di Assisi hanno elevato diverse multe: una donna di Bastia è stata sanzionata perché circolava da più di 60 giorni con un veicolo immatricolato in Germania; l’auto le è stata sequestrata, così come quella di un uomo, residente ad Assisi, che è stato controllato alla guida privo della copertura assicurativa obbligatoria.

Un altro conducente, di origine extracomunitaria ma residente in Italia da più di un anno, è stato multato per non aver ancora effettuato la conversione della patente, mentre altri due, residenti ad Assisi, sono stati sanzionati perché non avevano eseguito la revisione periodica ai propri veicoli.