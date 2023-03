Picchia e perseguita la ex, poi intervengono le famiglie e scatta la rissa. È successo ad Assisi. La polizia ha denunciato un 22enne per atti persecutori, rissa ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Denunciati per rissa, lesioni personali ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni il padre e i due fratelli della giovane, oltre al padre e al fratello dell’ex compagno.

La ragazza, che sporto querela, ha raccontato ai poliziotti che il rapporto con il 22enne si era incrinato la scorsa estate, in seguito all’ennesimo tradimento del ragazzo. Lei voleva rompere, lui l'ha insultata e picchiata. I due, scrive la Questura di Perugia, "erano poi ritornati insieme ma i continui maltrattamenti e tradimenti avevano indotto la vittima a interrompere definitivamente il rapporto lo scorso mese di febbraio". L'ex compagno, prosegue la polizia, "era solito insultarla, aggredirla e percuoterla anche in presenza di altre persone, seguendola quando usciva con gli amici e davanti al posto di lavoro". La ragazza "era stata persino costretta a bloccarlo sui social a causa dei messaggi minacciosi e insistenti inviati dall’uomo; nonostante ciò, il 22enne aveva continuato a monitorare i suoi movimenti contattando le amicizie in comune".

Il 20 febbraio è arrivata la rissa tra famiglie. La ragazza ha chiesto aiuto al padre e ai due fratelli. I tre sono andati fuori dal posto di lavoro del 22enne "per chiarire la situazione". Il 22enne ha chiamato il fratello e il padre e i tre sono andati sotto casa della ragazza. E qui è esplosa la rissa.