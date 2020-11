Daspo urbano e un foglio di via, ma erano ancora ad Assisi: denunciati

Continuano i controlli nelle aree più sensibili della zona di Assisi. Grazie al contributo dei militari dell’esercito dell’operazione Strade sicure, gli agenti del Commissariato di Assisi sono riusciti a rintracciare nelle vicinanze della basilica di Santa Maria degli Angeli, un 28enne nigeriano regolare in Italia che era stato già arrestato dai poliziotti per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane si trovava ad Assisi nonostante il provvedimento del foglio di via obbligatorio dal territorio emesso a suo carico nel settembre del 2018. Una volta accompagnato in Commissariato, è stato denunciato per aver violato il provvedimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rintracciato nella sala d’attesa della stazione ferroviaria, anche un 39enne di origini jugoslave, con numerosi precedenti di polizia e un daspo urbano emesso nei suoi confronti a seguito di numerosi ordini di allontanamento dalla zona della stazione dato che con le proprie condotte moleste, ne aveva limitato la libera fruibilità agli altri viaggiatori. Anche in questo caso è scattata la denuncia a piede libero.