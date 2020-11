Trasformano la fabbrica abbandonata in un covo, blitz della polizia

Fabbrica abbandonata trasformata in un covo, scatta il blitz della polizia di Assisi e della municipale. Gli agenti hanno fatto irruzione insieme al proprietario dell'immobile e hanno individuato due soggetti accampati in un locale con la porta chiusa dall'interno.

I due sono stati identificati: un 39enne marocchino, con precedenti di polizia e già colpito da un foglio di via dal Comune di Assisi e un 38enne marocchino con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, anch’egli gravato da un Foglio di via dal Comune di Assisi e dal Comune di Foligno.

I due sono stati denunciati per il reato di invasione di edifici, danneggiamento e inosservanza al provvedimento del Foglio di via dal Comune di Assisi. Per il 38enne è stata avviata la procedura per la sua espulsione.