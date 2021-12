Assisi, ubriaco e senza mascherina molesta i clienti del bar: 51enne multato

Ubriaco, molesto e senza mascherina: 51enne multato per la violazione delle normative contro la diffusione del contagio da Covid-19 e per l’ubriachezza molesta. E' successo nel tardo pomeriggio del 20 dicembre in un bar della periferia di Assisi. Il titolare ha chiamato la polizia perché l'uomo - senza mascherina - molestava i clienti e si rifiutava di uscire dal locale.

I poliziotti, intervenuti subito sul posto, hanno identificato il soggetto: un cittadino 51enne di origini marocchine, senza fissa dimora e con diversi precedenti penali.

L’uomo, in preda all’alcol, pronunciava frasi sconnesse e senza senso e a stento riusciva a tenersi in piedi, tanto da cadere più volte davanti ai poliziotti.

Il 51enne è stato portato in Commissariato per verificare la sua condizione di regolarità sul territorio nazionale. Nei suoi confronti sono scattate subito le sanzioni per la violazione delle normative contro la diffusione del contagio da Covid-19 e per l’ubriachezza molesta.