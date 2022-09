Sfruttamento della prostituzione e manodopera clandestina, blitz contro la criminalità cinese: 22 arresti

Associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento ed allo sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento della permanenza e della collocazione di manodopera clandestina, riciclaggio dei proventi illeciti e presentazione di false documentazioni alle autorità di pubblica sicurezza. Sono le accuse per le quali il Gip ha concesso, su richiesta della Procura della Repubblica di Perugia, un’ordinanza di custodia cautelare per 22 cittadini cinesi. I carabinieri della compagnia di Assisi stanno eseguendo i provvedimenti in tutto il territorio nazionale.

Sequestrati anche undici centri massaggi cinesi, quattro appartamenti, due autovetture e numerosi conti correnti bancari, individuati nelle province di Perugia, Lodi, Verona, Bologna, Firenze, Prato, Arezzo, Fermo, Ascoli Piceno, Teramo e Brindisi.