Marcia dei no green pass e no vax ad Assisi. Scatta il piano sicurezza. Il sindaco: "Vigileremo per far rispettare le regole"

Marcia contro il green pass e contro l’obbligo vaccinale organizzata dal Fronte del dissenso ad Assisi domani mattina, domenica 7 novembre. Ritrovo alle 10,30 a Santa Maria degli Angeli. Si attende, secondo gli organizzatori, un migliaio di persone proveniente da tutte le parti d'Italia. Gli organizzatori dell’evento hanno dichiarato che la manifestazione si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni previste dalle normative in materia di contrasto alla diffusione della pandemia e che hanno previsto un proprio servizio d’ordine per mezzo di 40 addetti alla sicurezza riconoscibili tramite una pettorina.

La manifestazione è stata al centro di una riunione Comune, Prefetto e Forze dell'Ordine. Il sindaco di Assisi, Stefania Proietti ha fatto il punto ammettendo anche una forte preoccupazione: "Abbiamo valutato, insieme al prefetto e al questore di Perugia, le più opportune misure per mantenere l’ordine pubblico limitando per quanto possibile i disagi alla viabilità e alla cittadinanza. In tutte le sedi ho espresso le mie preoccupazioni, ora pubblicamente e recependo le istanze delle associazioni e dei cittadini, sottolineo a gran voce che Assisi, anche nel rispetto delle sue 54 vittime a causa del Covid, non è e non sarà mai la città dei no vax e dei no green pass, ma sarà sempre la città delle istituzioni e dell’accoglienza nel rispetto delle regole”.

"Come amministrazione, insieme alle forze dell’ordine e di polizia, - ha concluso il sindaco - vigileremo dall’inizio alla fine della marcia in modo che tutto si svolga nel rispetto delle misure, dei cittadini, dei commercianti, dei turisti e del patrimonio della città e soprattutto nella massima sicurezza. Proprio per questo si rendono necessarie alcune modifiche alla viabilità e alla sosta, per le quali sin da ora ringrazio i cittadini per la encomiabile collaborazione”.

Ecco nel dettaglio le modifiche alla viabilità:

DIVIETO DI SOSTA

A Santa Maria degli Angeli dalle 6 alle 12 (fino al termine della manifestazione) in Piazza Garibaldi, Via Patrono d’Italia (tratto da via Los Angeles a via Carducci), Via Carducci, Piazza Dante Alighieri, Via Borsi (tratto da Piazza Dante Alighieri a Via Manzoni), Via Manzoni, Via di Valecchie.

Ad Assisi dalle 6 alle 13 in Via di Valecchie, Viale Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari (tratto da Via di Valecchie a Via Marconi), Viale Marconi, Piazza Giovanni Paolo II (aree esterne al parcheggio Saba spa), Piazzetta Bonghi, Via Fontebella, Piazzetta Garibaldi, Via Brizi, Via Giotto, Via Portica, Piazza del Comune, Via San Gabriele dell’Addolorata.