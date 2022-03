Malore durante una escursione su un sentiero ad Assisi: elisoccorso e squadre Sasu in azione, ma non c'è stato nulla da fare

Non c'è stato nulla da fare per un uomo che nella giornata di ieri ha subito un malore durante una escursione sul sentiero 362 di Fosso del Marchetto nel comune di Assisi. Sul posto si sono recate subito due squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria composte da tecnici, operatori e sanitari oltre che l’elisoccorso del 118 Icaro 02 con a bordo un'anestesista rianimatore, un infermiere ed un tecnico di elisoccorso. Una volta raggiunto l’uomo, geolocalizzato dal tecnico di centrale del SASU presente all’interno della Centrale 118, nonostante i sanitari abbiano tentato di rianimarlo, non si è potuto che constatarne il decesso. Sul posto presenti i Carabinieri. Quindi, una volta ricevute le autorizzazioni per lo spostamento della salma, gli operatori del SASU hanno trasportato il corpo sulla speciale barella portantina in dotazione del SASU mediante tecniche alpinistiche fino al carro funebre.