L'affare non si conclude: botte da orbi tra padre, figlio e un 47enne

Una violenta lite per una "compravendita" andata male. E il caos al Pronto Soccorso di Assisi. Coinvolti un 66enne, il figlio 19enne e un 47enne, tutti con precedenti.

Gli agenti del commissariato sono intervenuti all'ospedale, dove il 66enne si è presentato con la maglietta sporca di sangue e diverse escoriazioni sul volto. L'uomo ha raccontato che il figlio era a 'caccia' dell'aggressore, conosciuto da entrambi, per vendicarsi. Così i poliziotti si sono messi alla ricerca del ragazzo. Il 19enne poco dopo si è presentato al Pronto Soccorso, scatenando il caos 'armato' di estintore e urlando contro i medici di voler vedere l'aggressore del padre. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo.

Al Pronto Soccorso c'era anche il presunto aggressore, un 47enne, che ha raccontato agli agenti di essere stato affrontato dal 66enne e dal figlio mentre dormiva all’interno del proprio camper.

Tutti e tre, gravati da precedenti, sono stati perquisiti. Nell'auto del 66enne i poliziotti hanno trovato un trapano e un aerografo. L'uomo è stato denunciato anche per ricettazione. Per tutti e tre è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio e lesioni personali.