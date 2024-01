Lettera del Papa al sindaco di Assisi dopo missione in Terra Santa: “Commosso per il suo impegno, le chiedo di non fermarsi mai sulla Pace

Papa Francesco ha inviato una lettera alla sindaca di Assisi Stefania Proietti ringraziandola per l’impegno profuso per la pace con l’invito a “non fermarsi mai nel suo generoso contributo in favore del bene comune”. Una lettera dopo la decisione del primo cittadino della città del Poverello di recarsi in Terra Santa e a Betlemme per partecipare alle celebrazioni di Natale come segno di vicinanza a questi luoghi martoriati dalla guerra, alla comunità francescana e ai troppi civili innocenti colpiti dalla tragedia delle ostilità. Nonostante il conflitto bellico in corso, la vigila di natale la Proietti insieme al sindaco di Greccio Emiliano Fabi e al sindaco di Betlemme Hanna Hanania Nasser (Assisi è gemellata con entrambi i Comuni) hanno partecipato alla celebrazione della notte di Natale presieduta dal cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, e concelebrata dal Nunzio apostolico Adolfo Tito Yllana e dal cardinal Konrad Krajewski, elemosiniere di Sua Santità.

Scrive il papa nella alla Proietti: “Mentre il sogno di costruire insieme la giustizia e la pace sembra un’utopia, le sue parole offrono speranza - ha scritto testualmente il Papa -. Sono commosso per il Suo impegno in questo senso, La ringrazio vivamente e le chiedo di non fermarsi mai nel suo generoso contributo in favore del bene comune. Come ho più volte ripetuto, la pace sociale è laboriosa, artigianale. C’è una ‘architettura’ della pace nella quale intervengono le varie istituzioni, ciascuna secondo la propria competenza, e c’è un ‘artigianato’ della pace che coinvolge tutti. La incoraggio a continuare ad annunciare con fervore che la pace è possibile, coltivando le virtù della riconciliazione, della solidarietà e dell’amicizia sociale”.

LA RISPOSTA DEL SINDACO

“É stato toccante ricevere questa nuova lettera firmata da Papa Francesco – ha commentato il sindaco -, invitandoci ancora una volta a impegnarci nella cura quotidiana del bene comune ma anche in atti di diplomazia e di pace che travalicano i confini della nostra Città speciale. Il viaggio a Betlemme in questo tempo è stato un gesto di vicinanza, ma vogliamo ricordare che il messaggio di pace di Assisi, in questo Natale dell’ottavo centenario del primo presepe di San Francesco a Greccio, è arrivato a tutti i governanti del mondo grazie al progetto grafico realizzato dagli studenti delle scuole superiori della nostra città. La Città si impegnerà sempre di più e con spirito indomito a svolgere il ruolo che la storia, grazie ai Santi Francesco e Chiara, le assegna per delineare e costruire un'architettura di pace tra le istituzioni"