Ladro latitante autore di colpi in Italia e in Francia catturato ad Assisi: da due anni in fuga

Era latitante da due anni l’uomo rintracciato e arrestato dai Carabinieri di Assisi; le accuse a suo carico erano pesanti: aver preso parte a numerosi furti in danno di concessionarie di autovetture e bancomat, nonché danneggiamenti ed incendi commessi a Roma nel 2020. Il fermo ha riguardato un 36enne che era stato sottoposto agli arresti domiciliari nellala sua abitazione romana. Sulle sue spalle aveva anche un mandato internazionale di arresto europeo per le ipotesi di reato di associazione per delinquere e furto in banda organizzata commessi in Francia, dovendo scontare la condanna di 18 di reclusione.

Il provvedimento, recepito dalla Corte di Appello di Roma si era trasformato in un mandato di cattura, non era mai stato eseguito poiché l’uomo era evaso dai domiciliari facendo perdere le proprie tracce, rendendosi di fatto latitante dalla fine del 2022. A distanza di due anni il 36enne mentre girovagava con la propria auto per Assisi è incappato in un controllo dei Carabinieri: dopo aver fornito false generalità e stato passato al vaglio della banca dei dati in uso alle Forze di Polizia dove sono emerse delle incongruenze sull’identità dichiarata.

A quel punto i militari hanno deciso di accompagnarlo agli uffici di Santa Maria degli Angeli, per poi sottoporlo a fotosegnalamento e acquisizione di impronte digitali. A quel punto si è arrivati a risalire alla sua vera identità e stabilire quali fossero le pendenze penali a suo carico, ovvero l’evasione dagli arresti domiciliari, la latitanza di quasi due anni ed il mandato di arresto europeo ancora pendente. Il 36enne romano si trova attualmente in carcere a Capanne e le autorità stanno valutando l'eventuale sua estradizione verso la Francia.