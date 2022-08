Assisi, in tanti e da tutto il mondo hanno festeggiato Santa Chiara. Domani il patron San Rufino

La Città di Assisi è tornata a festeggiare, insieme alle Sorelle Clarisse del Protomonastero della Basilica di Santa Chiara e a tutte le Clarisse del mondo, la Solennità di Santa Chiara. Stamane il corteo civile ha raggiunto la Basilica di Santa Chiara per la concelebrazione solenne presieduta da monsignor Vittorio Francesco Viola, Arcivescovo Segretario del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Durante la messa il sindaco ha offerto, a nome della città serafica, i ceri e i fiori alla Clarisse; alla celebrazione hanno partecipato anche la Prefettura e la Provincia di Perugia con la consigliera delegata e le altre autorità locali civili e militari. Il coro dei "Cantori di Assisi" ha animato la concelebrazione, intonando una serie di inni sacri. Questa sera la veglia di preghiera aprirà la celebrazione del Santo Patrono di Assisi San Rufino, a seguire ci sarà la processione e la benedizione della città.

Infatti domattina si svolgerà il Pontificale dedicato al santo patrono. Prima il corteo civile con partenza alle 10.40 da piazza del Comune e quindi l’ingresso in Cattedrale con la concelebrazione solenne alle 11 presieduta sempre da monsignor Viola e durante la celebrazione il sindaco offrirà in dono i ceri al patrono della città. La festa si concluderà in serata presso la Cattedrale alle 21 con il concerto della Cappella Musicale.

Con questi due eventi religiosi la città di Assisi segna il ritorno alla vita di sempre, testimone ne è stata la folla che ha seguito i festeggiamenti in onore di santa Chiara. Tanti anche i turisti che hanno visitato e stanno visitando le bellezze di Assisi, del centro storico e dei santuari francescani in questi giorni.