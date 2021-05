Umbra Acque, lavori ad Assisi e Gualdo Tadino: la data, le vie e le frazioni dove sarà sospeso servizio

I lavori alle condotte dell'acqua continuano sia per arginare gli sprechi che ammodernarle. Umbra Acque ha previsto 48 ore di manutenzioni, e quindi di inevitabili disagi per una parte della popolazione, ad Assisi e anche a Gualdo Tadino. I giorni sono il 26 e il 27 maggio. Il cantiere più esteso è previsto ad Assisi dove si metterà mano al serbatoio Viole. Lavori dalle 21.30 del 26 fino alla mattina del 27 alle 6. Verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Assisi: Via San Vitale, Via Delle Sorgenti, Via Del Lauro, Via Castellana, Via Delle Rose, Via Assisana San Vitale,Via Pozzolo, Via Delle Ginestre, Via Fosso Rosceto Via Colle BenzI, Via Millematti, Via Cecco BenzI, Via Trifone Benzi. Via Assisana. Il 27 MAGGIO dalle ore 08:30 alle ore 14 toccherà invece a due frazioni di Gualdo Tadino: verrà sospesa l’erogazione Morano Osteria e Morano Madonnuccia.