Assisi, lavora senza Green Pass: bar chiuso dalla polizia

La polizia di Assisi chiude per cinque giorni un bar della città. Durante un controllo per il rispetto delle normative anti covid gli agenti hanno controllato un bar di Assisi e hanno chiesto il green pass alla donna dientro al bancone. La barista ha mostrato ai poliziotti una certificazione cartacea relativa a un tampone risalente al periodo antecedente il Natale.

Gli agenti hanno elevato alla signora una sanzione di 400 euro e in via cautelare è stata disposta la chiusura dell’attività per un periodo di 5 giorni.