Papa Francesco tornerà ad Assisi per celebrare la Giornata mondiale dei Poveri

Papa Francesco torna in Umbria, in particolare ad Assisi, per degli incontri con delle associazioni che si occupano di accoglienza e nuovi poveri in occasione della Giornata dei Poveri. L'annuncio ufficiale - ma manca ancora il programma e la nota ufficiale del Vaticano - è stata data dall'associazione francese 'Fratello', coinvolta nell'organizzazione della giornata con il Potefice. Se tutto verrà confermato - in città ci sono anche dirigenti del Vaticano per dei sopralluoghi -si tratterà della quinta volta di Bergoglio: ultima risale al 3 ottobre scorso per la la firma della sua enciclica "Fratelli tutti".

La conferma della visita di Papa Francesco arriva anche dalla sindaca di Assisi Stefania Proietti: "Proviamo una immensa gioia al pensiero di riavere ad Assisi, per la quinta volta nel suo Pontificato, il nostro Santo Padre che il prossimo 12 novembre sarà nella basilica di Santa Maria degli Angeli in vista della celebrazione della quinta Giornata mondiale dei poveri. La sua visita ci emoziona e ci rallegra profondamente, particolarmente toccante sarà l’incontro con 500 poveri provenienti da tutta Europa. Papa Francesco conferma ancora una volta – ha concluso il sindaco - di essere un amico fraterno della città di Assisi che è citta-messaggio nell’ascolto del grido dei poveri e nella cura dei sofferenti della terra”.