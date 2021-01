Maltempo, grandi massi cadono da una parete: distrutto serbatoio Gpl, a rischio due abitazioni

Il maltempo incessante su tutto il territorio regionale - ormai da giorni - sta provocando frane e smottamenti in serie. L'ultima richiesta di intervento è arrivata da Assisi dove i vigili del fuoco hanno dovuto mettere in sicurezza una piccola area della frazione Paradiso per via di una grave fuga di gas ancora in corso. Dei grandi massi si sono stati da un costone e sono caduti rovinosamente su un serbatoio gpl interrato che è stato fortemente danneggiato. C'è preoccupazione e massima allerta perchè in zona ci sono alcune abitazione. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del comune di Assisi per valutare lo stato di conservazione del costone dal quale sono franati i grandi massi. Il rischio di altre cadute è rilevante.