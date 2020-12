Paura in montagna, escursionista disperso e colto da malore: salvato

Momenti di paura in montagna nel pomeriggio di sabato 19 dicembre. Poco dopo le 17:30 il Soccorso Alpino e Speleologico Umbria è stato allertato dalla Centrale Unica Regionale del 118 per un escursionista disperso in montagna e colto da malore, in un’area impervia in zona di Viole di Assisi.

L'uomo è stato localizzato grazie a un sms. Due squadre del Sasu, una da Foligno e una da Perugia, lo hanno raggiunto e soccorso. L'escursionista è stato portato fino all'ambulanza del 118.