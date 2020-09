Assisi, dipendente comunale positivo al Coronavirus: "Situazione sotto controllo"

E' risultato positivo al Coronavirus un dipendente del Comune di Assisi. La situazione, fanno sapere dall'amministrazione comunale, sarebbe sotto controllo, continuamente monitorata, dato che il dipendente si trovava in ferie da alcuni giorni per cui i contatti con colleghi di lavoro e cittadini sono stati estremamente ridotti. La ASL ha già individuato, come da protocollo, i soggetti che sono stati a contatto con lui: tra cui un ridottissimo numero di dipendenti comunali che a scopo precauzionale sono stati sottoposti o da sottoporre a tampone. Complessivamente ad Assisi i casi positivi ad oggi sono in totale 6, compreso il dipendente comunale.

