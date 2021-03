Padre padrone allontanato da casa dai Carabinieri: violenze sulla moglie e sulla figlia

Un settantaquattrenne residente nell’assisano è stato allontanato dalla propria casa familiare su ordine della magistratura a seguite di alcune denunce da parte dei familiari. L'esecuzione ha avuto luogo tramite i Carabinieri di Petrignano che nei giorni precedenti hanno raccolto un terribile racconto di vessazioni fisiche e morali di cui sono state vittime sia la moglie che la figlia. Le due donne, nel tempo, hanno dovuto più volte far ricorso alle cure mediche presso l’Ospedale di Assisi.

I presunti comportamenti dell’uomo, al quale già in passato erano state ritirate le armi e il relativo porto, hanno reso insostenibile la convivenza. Si tratta soltanto dell’ennesimo episodio di violenza di genere che si verifica in provincia. Anche in questo caso è stato raccomandato alle due donne di chiamare immediatamente il 112 qualora fossero rilevate inosservanze alle prescrizioni imposte dalla Magistratura all’uomo.