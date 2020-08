Da Ancona ad Assisi per scaricare rifiuti edili nella notte: due denunciati

Denuciati due cittadini - provenienti da fuori regione - ad Assisi che hanno scaricato rifiuti in località Ponte Grande, lungo la strada che collega Gualdo Tadino a Costa di Trex. Sequestrato una ingente quantità rifiuti edili (circa 6 metri cubi). Le indagini sono partite grazie alla segnalazione di una cittadina che ha riferito al comando di polizia municipale dell’abbandono di rifiuti nella zona e alla testimonianza fondamentale di un ex carabiniere che ha visto di notte, sempre da quelle parti, aggirarsi un furgone di colore bianco con due persone a bordo. Il sistema di videosorveglianza ha permesso di identificare il mezzo e quindi i due responsabili.mI rifiuti erano stati caricati sul furgone in un parcheggio di una discoteca in provincia di Ancona e poi scaricati nel territorio di Assisi.

I due cittadini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Perugia. Sempre nell’ambito dei controlli contro i furbetti dei rifiuti, la polizia locale nel corso di un servizio mirato ha sorpreso un ragazzo di 20 anni residente a Santa Maria degli Angeli mentre si sbarazzava di rifiuti, i resti di un pasto acquistato al Mc Donald’s, nel parcheggio dello stadio Migaghelliì. Per il giovane è scattata immediatamente la sanzione amministrativa.