Coronavirus, Assisi in lutto per la morte del Carabiniere Meccariello: "Era punto di riferimento per tutti noi"

Assisi in lutto per la scomparsa per covid di Fiorenzo Meccariello il brigadiere capo dei carabinieri in servizio presso la centrale operativa della compagnia. Aveva soltanto 56 anni, lascia la moglie e due figli. Il sindaco Stefania Proietti, a nome personale e dell’amministrazione comunale, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di un servitore dello Stato, molto conosciuto e stimato per il lavoro svolto per decenni e decenni nella città di Assisi.

“La nostra comunità è addolorata per una tragedia che lascia senza parole – ha affermato il sindaco – e ci fa sprofondare ancora di più nella costernazione per un’altra vita sacrificata e per l’impotenza di fronte a un virus che non lascia scampo. Vogliamo esprimere un sentimento di sincera partecipazione al dolore e di vicinanza alla famiglia, alla moglie e ai suoi ragazzi che da oggi sono privati della presenza del loro congiunto, e lo stesso sentimento lo vogliamo rivolgere ai suoi colleghi che sono veramente molto dispiaciuti per la scomparsa di un militare con cui hanno condiviso tante operazioni e tanti momenti di vita quotidiana”.