Coronavirus, Assisi vara il piano controlli: task-force pattuglierà i luoghi a rischio assembramenti

Ad Assisi è stato varato il nuovo piano per i controlli anti-contagio dopo l'aumento costante dei casi di Covid. Polizia locale insieme alle altre forze dell'ordine pattuglieranno i luoghi a rischio di assembramenti, quindi nelle aree davanti ai locali dove si svolge la movida, nei centri commerciali, nei parchi pubblici e alle fermate del trasporto pubblico locale. Nello stesso tempo il sindaco ha dato incarico alla polizia locale di controllare con intensità e continuità se i cittadini indossano la mascherina e mantengono la distanza di sicurezza. Si ricorda che i trasgressori saranno puniti con sanzioni che vanno da 400 a 1000 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“La situazione è delicata – ha detto il sindaco – proprio questa mattina in Prefettura abbiamo fatto il punto sull’andamento dei contagi e tutti abbiamo concordato su un impegno maggiore nel far rispettare le regole per il contenimento del rischio epidemiologico derivante da Covid-19. Per questo motivo, visto anche che nel nostro territorio i casi positivi stanno aumentando in modo preoccupante, abbiamo rafforzato i controlli e i sopralluoghi nei posti dove di solito si verificano gli assembramenti. La presenza della polizia locale nel territorio con funzioni di controllo, oltre alle forze di polizia e dellordine, avrà anche uno scopo "pedagogico" come ha detto il prefetto Gradone nella riunione di oggi.”.