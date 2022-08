"Collega, sono un carabiniere sotto copertura": denunciata

Trovata nell'appartamento di un uomo agli arresti domiciliari, denunciata per l’ipotesi di reato di falsità ideologica commessa dal privato. E' successo a Cannara. La donna, ricostruisce una nota dei carabinieri, ha portato in disparte il più alto in grado della pattuglia e gli ha riferito in gran segreto di essere un carabiniere infiltrato e che stava svolgendo un’operazione di polizia giudiziaria.

Dai documenti è saltata fuori la verità: la donna era già nota alle forze dell’ordine. Denunciata.