Con la scusa dei lavori ispeziona la casa, poi torna e deruba un'anziana: denunciato ladro 37enne

Anziana derubata a Bastia Umbra a dicembre, ladro scoperto dopo mesi di indagini. I carabinieri di Assisi hanno denunciato un 37enne del posto, già noto alle forze di polizia, per furto aggravato.

L'uomo, secondo la ricostruzione dei militari, con la scusa di alcuni lavori in casa dell'anziana avrebbe prima effettuato un sopralluogo e pochi giorni dopo sarebbe tornato nel cuore della notte per portare via i gioielli della donna. Un bottino di circa 3mila euro tra orecchini, bracciali e collane.