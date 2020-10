Coronavirus, Sindaco Proietti: "Situazione difficile". Aumentano i contagi nella casa di riposo e nelle scuole

Ad oggi sono 15 i casi positivi in più nel territorio di Assisi rispetto a ieri, secondo i dati forniti dal Cor (Centro operativo regionale), toccando quota 381. Nella casa di riposo “Andrea Rossi” sono solo 6 le persone risultate positive su 56 ospiti, nessuno dei 45 operatori e dipendenti della struttura è risultato contagiato. Sul fronte delle scuole 20 le classi in isolamento su 319.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi, come già comunicato a parte, sono sospesi gare e allenamenti individuali per gli sport di contatto, sono bloccate le attività anche nelle palestre scolastiche e devono restare chiusi i centri culturali, sociali e ricreativi.

“Bisogna a tutti i costi – ha spiegato il sindaco – attenersi alle regole di obbligo della mascherina, del distanziamento e dell’igienizzazione delle mani, uscire da casa solo se è indispensabile e limitare la frequentazione di persone estranee al proprio nucleo familiare. Stiamo vivendo un momento drammatico, con un’impennata dei contagi e con il rischio serio di incremento del contagio del virus, per cui abbiamo tutti il dovere di rispettare le misure di sicurezza. Come amministrazione stiamo facendo il possibile per assistere la cittadinanza, per rispondere ai bisogni di chi è più in difficoltà, con i servizi che già nella prima ondata di pandemia abbiamo messo in campo, dall’assistenza agli anziani e alle famiglie disagiate che necessitano di beni di prima necessità”.