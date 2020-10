Coronavirus, escalation di positivi ad Assisi: multe in serie per chi è senza mascherina

Una preoccupante escalation di positivi ad Assisi. La conferma arriva direttamente dal sindaco Stefania Proietti che nel suo bollettino indica a quota 93 i casi di persone attualmente affette da Covid-19 ad Assisi, 7 in più rispetto a ieri. Il dato è fornito dal Cor (Centro operativo regionale). “Stiamo vivendo - ha spiegato il sindaco Proietti - un’altra ondata di pandemia, i contagi aumentano e abbiamo tutti la responsabilità di rispettare le misure di sicurezza, le poche regole che ci permettono di contenere la diffusione del virus e cioè l’uso della mascherina, il distanziamento e l’igiene delle mani",

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Come amministrazione, oltre al rafforzamento dei controlli, abbiamo predisposto e affisso manifesti e locandine nei luoghi a rischio assembramento e proseguiamo senza pause nel monitorare la situazione, insieme alle istituzioni e agli enti coinvolti, tenendo aggiornata la cittadinanza. Ancora una volta la sfida si vince solo insieme”. Il bilancio dei controlli è di 13 persone multate perché non indossavano la mascherina che, come è noto, secondo l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è obbligatoria sia nei luoghi aperti che in quelli chiusi. La multa per ognuno ammonta a 400 euro.