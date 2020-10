Coronavirus, bollettino Assisi: superati 120 positivi, contagi anche nell'istituto per ciechi

Sono complessivamente 127 i casi positivi ad Assisi, 18 in più all'ultimo bollettino, secondo i dati forniti dal Cor (Centro operativo regionale). Al Casoria, l’istituto per ciechi pluriminorati, sono aumentati i contagi, in tutto a oggi sono 15 le suore risultate positive al tampone e una decina gli assistiti. L’amministrazione comunale si è immediatamente attivata per supportare le suore che gestiscono la struttura coadiuvandole nella gestione degli ospiti, sia positivi che negativi, e in tutte le altre incombenze legate allo stato di necessità.

“La situazione è sempre più delicata per tutti – ha affermato il sindaco Stefania Proietti - considerati gli incrementi della diffusione del virus anche nella nostra città, per cui per l’ennesima volta raccomando a tutti la massima attenzione, indossando sempre e dovunque la mascherina, evitando gli assembramenti grazie alla distanza di sicurezza e igienizzando spesso le mani. Le regole vanno rispettate con scrupolo, così come vanno osservate le disposizioni imposte dai provvedimenti nazionale e regionale, come gli orari di chiusura dei locali, la didattica a distanza, la percentuale di posti nel trasporto locale”.