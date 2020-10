Coronavirus, preoccupazione ad Assisi: superati i 100 positivi. Classi in isolamento

Ad oggi sono 109 i casi positivi ad Assisi, 13 in più rispetto a ieri, secondo i dati comunicati dal Centro operativo regionale. Si sono registrati anche 8 situazioni di positività all’interno dell’istituto Casoria per ciechi pluriminorati, che hanno interessato 5 suore e 3 assistiti; sono tutti asintomatici e lievemente sintomatici e sono in isolamento. Ovviamente nella struttura protetta sono stati attivati, come previsto, tutti i protocolli sanitari per i positivi e per le altre persone che si trovano o lavorano nella struttura.

Sul fronte delle scuole: sono 6 le classi in isolamento su 319, e 9 gli studenti risultati positivi su una popolazione di circa 6000 unità. Dati questi in netto miglioramento rispetto a quelli forniti venerdì scorso. “Questa nuova ondata di pandemia desta molta preoccupazione, in particolare la diffusione del contagio con numeri ai quali ad Assisi non eravamo abituati. – ha dichiarato il sindaco – Come amministrazione stiamo attivando tutte le possibili iniziative finalizzate ad arginare il virus, la sensibilizzazione e la comunicazione ai cittadini delle nuove regole attraverso locandine, infografiche e manifesti, i controlli sul territorio e la sorveglianza davanti alle scuole e alle fermate degli autobus grazie al Gruppo comunale della Protezione civile".

Il Comune di Assisi ha raccomandato a cittadini e commercianti di "rispettare tutte le regole stabilite dagli ultimi provvedimenti nazionali e regionali, come il contingentamento nei centri commerciali, la chiusura dei bar e ristoranti alle 24, con divieto di somministrazione dalle 18 dove non è previsto il consumo ai tavoli, il divieto di attività sportive dilettantistiche e amatoriali, la chiusura di sale scommesse e bingo e divieto di utilizzare le slot machines, e infine lo stop a manifestazioni, fiere e convegni.