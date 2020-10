Coronavirus, bollettino di Assisi: 7 classi in isolamento e cresce il numero dei positivi

Ad Assisi continua a salire il numero delle persone positive al Covid: attualmente sono 86. I casi in isolamento domiciliare sono prevalentemente asintomatici o lievemente sintomatici.

SCUOLE - Per quanto riguarda le scuole, nel territorio comunale risultano ad oggi 7 classi in isolamento (su 319) e 15 studenti positivi su una popolazione studentesca di circa 6000 unità. Nello specifico solo 2 classi su 7 sono in isolamento nelle scuole elementari e medie del territorio comunale, 5 sono in isolamento alle superiori, nessun caso di positività si registra nei nidi e nelle scuole di infanzia pubbliche e paritarie.

CONTROLLI - I controlli della polizia municipale, da sempre effettuati, sono stati intensificati sin dai giorni scorsi, avvengono, in collaborazione con le forze dell’ordine e di polizia, durante tutta la giornata oltre a essere estesi anche in turno notturno.

COMUNICAZIONE - Il sindaco, visti i numeri crescenti nel territorio di Assisi negli ultimi tempi, ha varato un piano di sensibilizzazione e comunicazione diretto ai cittadini e a tutti coloro che giungono in città. Il piano prevede, tra le altre cose, infografiche diffuse sia nei punti di pubblica affissione che nei luoghi dove può generarsi assembramento (ingresso delle scuole, in particolare superiori, fermate mezzi pubblici, principali piazze e chiese), sensibilizzazione tramite social e media e diffusione di raccomandazione al rispetto assoluto delle regole di prevenzione e sicurezza sanitaria.