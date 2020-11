Bivaccano ubriachi sulle scale della chiesa, sorpresi dagli agenti e allontanati

Bivaccavano ubriachi sulle scale della chiesa, nella piazza centrale di Bastia Umbra. E’ così che li hanno sorpresi gli agenti del Commissariato di Assisi, impegnati nel controllo del territorio. Si tratta di una due uomini, un romeno di 41 anni e un italiano 33enne, già noti alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti di polizia. Entrambi erano sdraiati sulla scalinata della chiesa con le bottiglie di birra, tanto da ostruire il passaggio ai fedeli.

Per i due è scattato l’ordine di allontanamento da Piazza Mazzini per la durata di 48 ore, oltre ad altre sanzioni previste per il loro comportamento in violazione della normativa vigente.