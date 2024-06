Furto a notte fonda in un bar per trafugare bottiglie: arrestati dai Carabinieri

Sono stati presi sul fatto mentre all'interno di un bar stavano rubando, in piena notte, delle sostante alcoliche. Il fatto è avvenuto ad Assisi e sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Santa Maria degli Angeli per arrestare due soggetti stranieri,

I militari, avendo ricevuto numerose segnalazioni da parte del proprietario dell’esercizio commerciale situato all’interno di una nota palestra, hanno organizzato un servizio di osservazione notturno, con l’obiettivo di stanare gli autori dei ripetuti furti. Alle 2 di notte, hanno notato due uomini armati di torcia che, dopo aver forzato una porta di emergenza, entravano all’interno del locale e iniziavano a prelevare bottiglie di varie bevande alcoliche, aprendone anche alcune in loco. I soggetti fermati sono due stranieri di 36 e 49 anni di origini polacche e tunisine, domiciliati da tempo tra Assisi e Bastia Umbra. Uno dei due, tra l’altro, era già noto ai militari e in passato sottoposto per altri reati contro il patrimonio alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.