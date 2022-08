Un passante chiama la Polizia per un'auto sospetta: non era rubata ma il proprietario rischia fino a 700 euro di multa

Aveva notato un’auto senza targhe ferma in via San Fortunato ad Assisi e temendo potesse trattarsi di un veicolo rubato, ha subito allertato gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato per le verifiche del caso. Gli agenti, giunti sul posto, hanno fermato e identificato il conducente che non è era in possesso. Per questi motivi, gli agenti lo hanno sanzionato per non essere stato in grado di esibire la patente di guida e la carta di circolazione del veicolo pur risultandone titolare, oltre che per aver circolato in assenza delle previste targhe di immatricolazione del veicolo. Rischia complessivamente fino a 700 euro.